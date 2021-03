A informação consta do boletim semanal de risco hoje publicado pela Autoridade de Saúde dos Açores, indicando a alteração dos níveis de risco dos concelhos açorianos, passando a Lagoa de concelho de “baixo risco” para “alto risco”, enquanto Ponta Delgada, com 51 casos ativos de covid-19 está em “médio risco” de transmissão do SARS-CoV-2.

Quanto ao concelho da Povoação, também na ilha de São Miguel, está agora em situação de “baixo risco” de transmissão do SARS-CoV-2.

Todos os outros concelhos dos Açores permanecem em “muito baixo risco”.

Na semana passada apenas o concelho da Ribeira Grande, em São Miguel, estava em “alto risco”, após o levantamento da cerca sanitária parcial que existia na vila de Rabo de Peixe e com o aparecimento de novos casos de infeção.

Na altura, o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, disse que devido a se estar “em vésperas das férias da Páscoa” e como “a população estudantil tem um risco acrescido de transmissibilidade” tinha sido decidido que as escolas da Ribeira Grande iriam ficar em regime de ensino à distância durante duas semanas.

Devido ao nível de “alto risco” então aplicado a Ribeira Grande, estava também determinado o recurso ao teletrabalho sempre que fosse permitido ou o desfasamento de horários, o encerramento de creches e atividades de tempos livres, o encerramento de ginásios e piscinas cobertas e limitações à realização de funerais.

Além disso, os estabelecimentos de restauração, bebidas e similares tinham de encerrar às 15:00, podendo funcionar até às 22:00 apenas em regime de entrega ao domicílio ou ‘take-away’, e era proibida a circulação na via pública entre as 20:00 e as 05:00, durante a semana, e entre as 15:00 e as 05:00, aos fins de semana, no concelho da Ribeira Grande.

O secretário Regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, tem agendada para hoje à tarde uma conferência de imprensa para atualização das medidas de combate à pandemia de covid-19 nos Açores.

Os Açores contam hoje com 115 casos ativos de covid-19, dos quais 114 em São Miguel e um na Terceira.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.040 casos de covid-19, recuperaram da doença 3.788 pessoas e 29 faleceram.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.682.032 mortos no mundo, resultantes de mais de 121,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.743 pessoas dos 816.055 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.