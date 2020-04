Natural da ilha de São Vicente, Daniel Mascarenhas já tinha feito aparelhos de proteção para a irmã, médica oftalmologista, evitando que gotículas atingissem a cara, tanto do profissional de saúde, como do paciente.

Depois disso, foi a própria irmã a enviar um vídeo de um enfermeiro que produzia viseiras em grande quantidade para o Hospital Batista de Sousa, em São Vicente, e também dava conselhos de como usar as máscaras e luvas.

“A minha irmã perguntou-me se conseguiria fazer uns iguais, lançou-me este desafio e passei a fazer à minha maneira. Fiz quatro tipos diferentes, ajustáveis e que podem ser usadas em várias ocasiões”, explicou Daniel Mascarenhas à agência Lusa.

Para a produção das viseiras de proteção, Daniel Mascarenhas disse que utiliza acetato, plástico, elásticos e vinil, tendo até agora produzido cerca de 50 desses equipamentos.

Daniel Mascarenhas indicou que já ofereceu algumas viseiras a várias instituições, como farmácias e clínicas privadas, mas avançou que, como gasta muito do seu dinheiro para adquirir as matérias primas, começou a praticar um “preço simbólico”.

Além de profissionais de saúde, avançou à Lusa que as viseiras vão servir também eletricistas, serralheiros, bombeiros e polícias, que também estão no combate ao coronavírus no país.