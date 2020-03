"O Serviço Médico da Presidência da República adotou e está adotando todas as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde do Presidente da República e de toda comitiva presidencial que o acompanhou em recente viagem oficial aos Estados Unidos, bem como dos servidores do Palácio do Planalto", lê-se na nota.

O documento acrescentou que as medidas se justificam “porque um dos integrantes do grupo, o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten, é portador do novo coronavírus”, confirmado “em contraprova já realizada”.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Wajngarten deverá cumprir todas as recomendações médicas, em quarentena domiciliar, e só regressará ao seu trabalho quando não houver risco de transmissão da doença.

A nota do Governo brasileiro conclui informando que às autoridades dos Estados Unidos da América (EUA) já foram noticiadas da ocorrência para que possam adotar as medidas cautelares necessárias.

A medida foi adotada porque o secretário de comunicação do Governo brasileiro esteve recentemente nos EUA numa viagem oficial.

Nessa viagem, realizada entre sábado e terça-feira, Jair Bolsonaro foi acompanhado por Wajngarten e vários ministros, que viajaram no avião oficial e participaram num jantar oferecido pela delegação do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Florida.

Jair Bolsonaro cancelou hoje uma viagem ao estado do Rio Grande do Norte, no nordeste do país.

Durante a visita a Miami, o Presidente participou de uma reunião com membros da comunidade brasileira residentes nos EUA, onde minimizou os riscos do novo coronavírus, em torno do qual afirmou que estava sendo gerada uma espécie de "ficção" e " fantasia", pela qual culpou parcialmente os ‘media’.

Até ao momento, foram confirmados quase 70 casos de Covid-19 no Brasil, sem qualquer morte, e existem quase mil pacientes suspeitos de estarem infetados.