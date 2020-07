Os novos contágios no país voltaram a subir, com o diagnóstico de 193 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um número superior aos 138 registados no dia anterior, segundo os dados da Proteção Civil italiana.

Com a identificação destes 193 novos contágios em relação ao dia anterior, o país totaliza, até à data, 242.149 pessoas que estão ou estiveram infetadas com o novo coronavírus desde fevereiro.

A maioria dos óbitos (12) ocorreu na região da Lombardia (norte de Itália), que continua a ser a zona mais afetada do país.

Também nesta região foram confirmados 71 dos 193 novos casos.

Em todo o país, 71 doentes continuam internados em unidades de cuidados intensivos, metade destes pacientes estão hospitalizados na Lombardia.