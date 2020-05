A ideia é “estratificar melhor os doentes, antecipando a sua evolução clínica”, esclarece João Tiago Guimarães, que lidera este projeto.

“Isto tem impacto para a saúde pública na medida em que, ao classificar melhor os doentes, podemos definir estratégias terapêuticas mais adequadas. Cada pessoa poderá beneficiar de uma abordagem mais personalizada e ajustada às suas necessidades clínicas”, afirma o médico e investigador.

Tiago Guimarães refere que “a ferramenta será construída na plataforma iLoF (intelligent Lab on Fiber) – uma solução validada, totalmente operacional, baseada em algoritmos fotónicos e inteligência artificial, que permite a deteção e identificação de bio-nanoestruturas em dispersões líquidas (por exemplo, no plasma sanguíneo) para medicina personalizada e de precisão”.

A plataforma iLoF, uma tecnologia patenteada desenvolvida pela ‘spin-off’ de mesmo nome e atualmente incubada no FMUP, permite “registar e analisar a impressão digital ótica resultante da interação do feixe de luz com determinadas bio-nanoestruturas, como as que se encontram especificamente desreguladas no plasma devido à resposta inflamatória ao SARS-CoV-2”.