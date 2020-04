“Devemos aproveitar este momento de crise grave como uma oportunidade para rever as políticas públicas, em especial para garantir que elas funcionam a favor das populações africanas e em conformidade com as prioridades” do continente, defenderam.

Entre os mais de 80 signatários encontram-se a antiga primeira-ministra de São Tomé e Príncipe, Maria das Neves de Sousa, a historiadora e ex-ministra da Cultura de Angola, Rosa Cruz e Silva, além dos académicos e investigadores lusófonos Lourenço do Rosário, Bruno Sena Martins, Cláudio Alves Furtado, José Luís Cabaço, Narciso Matos, Inocência Mata, Iolanda Évora, Rita Chaves, Iva Cabral, Alain Kaly e Carlos Castel-Branco

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já provocou mais de 120 mil mortos e infetou mais de 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, cerca de 402 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O número de mortes provocadas pela COVID-19 em África ultrapassou hoje as 800 com mais de 15 mil casos registados em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia no continente.