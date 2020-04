“No caso de uma pessoa que não contraia a doença e que não tenha contacto com nenhum infetado, a única interação que terá com a ‘app’ será a instalação da mesma no seu ‘smartphone’. Mas esta aplicação será tanto mais eficaz quanto maior for o número de utilizadores”, adianta José Manuel Mendonça.

O INESC TEC estima que a aplicação, que cumpre as legislações europeia e nacional de proteção de dados, seja disponibilizada a todos os portugueses até ao final do mês de maio, nos sistemas operacionais Android e iOS.

Além do INESC TEC, a aplicação conta com a colaboração de investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), dos Laboratórios Associados IT, INESC ID e LarSys, do Minho Advanced Computing Center (MACC), do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), da Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) e da iniciativa Nacional de Competências Digitais e.2030.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou perto de 211 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Portugal contabiliza 928 mortos associados à covid-19 em 24.027 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado na segunda-feira.