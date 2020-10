Também uma turma da Escola do 2.ª, 3.ª ciclos e Secundária, onde se registaram também casos positivos, está com em ensino à distância como medida de prevenção, de acordo com um comunicado divulgado pela autarquia nas redes sociais, na noite de domingo.

A Lusa tentou falar com o presidente da Câmara, Eduardo Tavares, sem sucesso, para esclarecer as medidas adotadas na sequência da existência de “sete casos ativos, todos na sede do concelho”, segundo se lê no comunicado.

A mesma comunicação dá conta de que a Comissão Municipal de Proteção Civil reuniu no domingo “de forma alargada, via zoom, com vários parceiros locais, para fazer um ponto de situação e definir novas medidas a adotar para rastrear e conter possíveis cadeias de contágio”.

“Uma vez que foram registados casos positivos no Infantário da Santa Casa da Misericórdia, a Autoridade de Saúde determinou o isolamento profilático dos funcionários e frequentadores, que se vão manter em vigilância ativa”, informa.

A autarquia acrescenta que “na Escola EB 2,3/S foi determinado o ensino à distância para a turma onde se registaram também casos positivos, sendo que as restantes continuam a atividade letiva, cumprindo as regras de segurança em vigor”.

“Devido a esta situação, várias famílias do nosso concelho atravessam um momento particularmente difícil, mas absolutamente necessário para travar possíveis contágios na comunidade”, observa o município, que acrescenta ser “de extrema importância que o isolamento profilático seja rigorosamente cumprido”.

A autarquia compromete-se a prestar “todo o apoio necessário a estas famílias” com as quais refere estar “em contacto, quer seja através da proteção civil, da autoridade de saúde ou das instituições locais que estão a cooperar ativamente e a trabalhar em parceria”.

O município informa ainda que “para responder a estas situações, “a equipa de proteção civil municipal vai ser reforçada com uma enfermeira, cedida pela Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé, que fará uma monitorização diária das famílias enquanto se mantiverem em isolamento”.

O município disponibiliza também apoio psicológico via telefone para toda a população, através da linha verde 800 210 109.

O distrito de Bragança aproxima-se dos mil casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia e regista 39 mortes associadas à covid.