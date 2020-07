No total, desde o início da pandemia, a Índia registou 793.802 casos do novo coronavírus e 21.604 mortos, 475 dos quais só nas últimas 24 horas.

Para travar o surto, o estado de Bihar impôs novo confinamento total na capital, Patna, e em mais quatro distritos, durante uma semana, com início na sexta-feira.

O estado mais populoso da Índia, Uttar Pradesh, com quase 230 milhões de habitantes, anunciou o confinamento durante o fim de semana, com início esta noite. Todas as lojas permanecerão fechadas, exceto farmácias e supermercados ou estabelecimentos de venda de produtos alimentares.

A Índia é o terceiro país com mais casos do novo coronavírus, depois de Estados Unidos e Brasil.

O número de infeções na Índia disparou desde que o Governo aliviou as restrições e à medida que os testes aumentaram para mais de 200.000 amostras por dia, em comparação com apenas algumas centenas por dia em março.