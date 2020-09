Com o novo balanço diário do Ministério da Saúde, a Índia passa a ter mais de 5,4 milhões de casos confirmados desde o início da pandemia e espera-se que em algumas semanas ultrapasse os Estados Unidos, atualmente o país com mais infetados.

O total de mortes na Índia é agora de 87.882.

Mais de 60% dos casos ativos estão concentrados em cinco dos 28 estados indianos: Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu e Uttar Pradesh.

Apesar do aumento constante de casos, o Governo continuou a flexibilizar as restrições que tinham sido impostas para combater a propagação do novo coronavírus, para ajudar a economia, que contraiu 24% no segundo trimestre.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 957.948 mortos e mais de 30,8 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.