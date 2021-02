O diplomata, Shri Ankan Banerjee, “reiterou a disponibilização de 100 mil vacinas do seu país para Moçambique”, para “fazer face à pandemia”, disse aos jornalistas a ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, no final da cerimónia no Palácio da Presidência, em Maputo.

À semelhança das 200 mil vacinas entregues hoje pela China, Moçambique acredita que “as doses para imunização prometidas pela Índia também cheguem em breve”, acrescentou, sem referir datas.

Moçambique tem um total acumulado de 606 mortes e 56.595 casos de covid-19, após uma subida vertiginosa em janeiro.

Só no primeiro mês deste ano, o país registou mais casos e mortes que em todo o ano de 2020, elevando para mais de 300 o número de internamentos, pressionando o sistema de saúde.