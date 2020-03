A porta de entrada deste circuito, que fica próxima da entrada da urgência geral do Hospital de Santo António, no Porto, dá acesso a um espaço onde foram montados quatro gabinetes médicos, sete espaços de isolamento e uma enfermaria.

“Este espaço surge no contexto de plano de contingência nacional à Covid-19 e pretende criar um circuito próprio e independente no CHUP para atendimento de cidadãos suspeitos referenciados pela linha de saúde SNS24”, referiu o diretor clínico do CHUP, José Barros.

De acordo com o responsável, as pessoas que chegarão a este espaço “entrarão por um circuito absolutamente independente do serviço de urgência” e nesse espaço farão as colheitas para análise, podendo aguardar em espaços individuais.

“Sendo o resultado positivo, há um circuito próprio para serem dirigidos ao serviço de infecciologia onde ficarão internados. Os negativos voltarão à comunidade”, descreveu José Barros.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A quarentena imposta pelo governo italiano ao Norte do País foi alargada hoje a toda a Itália.

O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas em Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas.

A China registou segunda-feira mais uma queda no número de novos casos de infeção, 19, face a 40 no dia anterior, somando agora um total de 80.754 infetados e 3.136 mortos, na China Continental.

Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

