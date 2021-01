“O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) apela à colaboração de todos os enfermeiros que a nós se queiram juntar para realizar turnos na Estrutura Municipal de Apoio para doentes covid-19 (EMAH)”, pode ler-se num comunicado da unidade hospitalar enviado à agência Lusa.

Segundo a presidente do conselho de administração do HESE, Maria Filomena Mendes, este reforço é preciso para dar resposta aos utentes com a doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

“Necessitamos urgentemente de mais enfermeiros para reforçar as equipas já existentes no hospital e também na EMAH, para doentes com covid-19″, alertou a responsável, citada no comunicado, acrescentando que “só o esforço conjugado de todos tornará possível ultrapassar esta adversidade e amenizar o sofrimento de quem precisa nestes tempos tão dramáticos”.

Maria Filomena Mendes explicou que se está “a atravessar a pior fase da pandemia no país e de que há memória no hospital”, o qual, “com o aumento do número de novos casos”, está neste momento sob uma “pressão enorme”.

“A cada hora chegam mais doentes a precisar de cuidados hospitalares”, destacou, reforçando: “Para que seja possível continuar a dar resposta, precisamos de todos, porque os nossos doentes precisam de nós”.

O HESE indicou que tem hoje “mais de 100 doentes internados nos diferentes espaços” dedicados à covid-19.

A atual Estrutura Municipal de Apoio ao HESE, criada na zona industrial da cidade, em parceria com a câmara, entrou em funcionamento no passado dia 07, com 14 camas, as quais podem ser expandidas “até às 40″.

“Tendo em conta o atual contexto, torna-se necessário poder dispor do maior número possível de camas de internamento” e “torna-se urgente um reforço de enfermeiros”, frisou o HESE.

No comunicado, o conselho de administração apela “à compreensão, disponibilidade e ajuda de todos”.

Além disso, agradece “o empenho e a dedicação demonstrados” pelos seus enfermeiros e por todos os que se juntem a esta equipa, em resposta ao apelo feito hoje.

Os turnos realizam-se entre as 07:00 e as 15:00, entre as 15:00 e as 23:00, e entre as 23:00 e as 07:00, em regime de prestação de serviço.

Os interessados deverão enviar um e-mail para o endereço eletrónico geral@hevora.min-saude.pt, indicando a sua disponibilidade e o respetivo contacto.

