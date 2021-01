Na quinta-feira, foram abertas mais 41 camas na região, de acordo com aquele organismo, embora tenham sido internadas em enfermarias mais 47 pessoas.

No entanto, no mesmo período 82 pessoas em enfermaria tiveram alta hospitalar e duas em unidades de cuidados intensivos, fazendo baixar o número total de internados de 1.396 para 1.322.

O número de internados em unidades de cuidados intensivos não sofreu alteração, registando os mesmos 121 de quarta-feira.

Os óbitos em ambiente hospitalar também baixaram relativamente a quarta-feira, passando de 49 para 28.

Segundo a ARSC, no final do dia de quinta-feira os hospitais da região Centro dispunham de 1.267 camas ativas em enfermaria e 136 em unidades de cuidados intensivos, com uma taxa de ocupação de 95% e 89%, respetivamente.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.092.736 mortos resultantes de mais de 97,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.920 pessoas dos 609.136 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.