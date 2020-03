"A abertura dos hospitais de segunda linha foi muito no sentido de facilitar o acesso e a proximidade. Não tem a ver com constrangimentos nos hospitais centrais. Temos uma capacidade que é adaptada à procura. Neste momento estamos a escalar [a resposta] de acordo com as necessidades. Temos capacidade para alargar se for necessário", disse o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, Fernando Araújo.

O responsável, que falava aos jornalistas ao lado do primeiro-ministro, António Costa, que esta tarde visitou o CHUSJ, garantiu que "o hospital vai, à medida que for preciso, adaptando-se e alargando as áreas mais dedicadas a este tipo de infeção e restringindo outras áreas".

"Neste momento temos quatro casos. A nossa capacidade é bem maior do que esse número. O hospital está de forma muito tranquila a responder a estas questões", disse Fernando Araújo.

Já à margem da visita do primeiro-ministro, à saída do hospital, o presidente da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte), Carlos Nunes, disse aos jornalistas que a abertura de hospitais de segunda linha para fazer face ao surto de coronavírus deveu-se a "um plano que está a ser adaptado à medida do necessário para responder às necessidades", tendo como objetivo que "os utentes tenham uma resposta mais perto do local onde residem e onde trabalham".

"Inicialmente só o Hospital São João recebia casos suspeitos. A partir da semana passada também o Santo António ficou disponível e a partir desta noite também o Hospital Padre Américo [no Tâmega e Sousa] e o Hospital de Braga podem receber casos suspeitos para avaliação", descreveu Carlos Nunes, garantindo que a resposta é "uniforme de toda a região Norte".

O presidente da ARS-Norte adiantou que "durante a próxima semana, ou mesmo esta semana" outros hospitais poderão ser ativados "de forma a que a resposta esteja mais próxima de cada doente" e garantiu que "neste momento todos os hospitais têm o equipamento necessário para atender estes casos".

"Também temos em todos os Centros de Saúde e Unidade de Saúde Familiares salas de isolamento com os equipamentos necessários. O reforço dos quatro hospitais está garantido e a ser feito", concluiu Carlos Nunes.

As declarações dos responsáveis do CHUSJ e da ARS-Norte surgem um dia após a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, ter afirmado que aquelas duas unidades hospitalares "esgotaram a capacidade".