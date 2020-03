"Temos, neste momento, um modelo protótipo pronto e testado pelo Viva Lab do Porto e a matéria-prima necessária para a produção de 4.500 viseiras de proteção de covid-19. Já estamos a produzir, por dia, pelo menos 500 viseiras", disse hoje à Lusa Rafael Freitas

O arquiteto de Ponte da Ponte da Barca é um dos 11 elementos do grupo que inclui voluntários do concelho vizinho de Arcos de Valdevez, "todos com idades entre os 20 e os 30 anos e de diferentes áreas profissionais".

"Há estudantes, 'designers', arquitetos, advogados, engenheiros informáticos. Conhecíamo-nos uns aos outros e a ideia de começar a produzir material de proteção individual surgiu de um projeto do Viva Lab do Porto que partilhei no Facebook de colegas, em jeito de desafio. A rede começou a ganhar forma. Ninguém foi convidado. Todos se ofereceram, voluntariamente para ajudar", explicou.

Àquele movimento cívico juntou-se a empresa Tiagus, de 'design' gráfico.

"Utilizamos a máquina de corte laser da empresa, que está a oferecer os seus serviços de forma gratuita sete dias por semana", contou.