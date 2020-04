“Os doentes crónicos, oncológicos, cardíacos ou outros que sintam algum tipo de descompensação, devem recorrer ao seu médico assistente ou à linha Saúde 24. Em caso de necessidade de ida à urgência, a norma da DGS [Direção-Geral da Saúde] prevê a utilização de máscara cirúrgica em todas instituições de saúde e, portanto, garante a segurança”, afirmou António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária para fazer o balanço da pandemia no país.

O governante notou que, “apesar da diminuição da atividade não urgente, o SNS continua a dar resposta ao que tem de ser respondido”, pelo que “é preciso que as pessoas tenham confiança num SNS que soube tirar dos seus serviços o que não era urgente e soube adaptar a sua resposta [à pandemia do novo coronavírus] com criação de circuitos bem distintos”.

Lacerda Sales referiu ainda que o país atravessa uma “fase decisiva” de combate à pandemia, nomeadamente devido à “exaustão e cansaço” provocados pelo confinamento social.

“É o momento em que temos de ser mais resilientes”, destacou.

Portugal regista hoje 567 mortos associados à covid-19, mais 32 do que na segunda-feira, e 17.448 infetados (mais 514), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de segunda-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (321), seguida pelo Centro (131), pela região de Lisboa e Vale Tejo (102) e do Algarve, com nove mortos.