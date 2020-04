“Os estados que foram mal administrados no passado não terão direito a resgate federal”, disse Mnuchin, quando interrogado sobre a possibilidade de o Governo federal vir a ajudar o estado de Illinois, no norte do país.

O governo estadual de Illinois pediu cerca de 40 mil milhões de euros de ajuda, incluindo cerca de 10 mil milhões de euros para resolver dívidas que já existiam antes da crise económica provocada pela pandemia de covid-19.

Steven Mnuchin não descartou, pelo contrário, ajudas substanciais aos estados de Nova Iorque e de New Jersey, duas das áreas mais afetadas pela propagação do novo coronavírus.

“Já lhes enviámos dinheiro, o que lhes permitirá financiar especificamente as despesas relacionadas com o combate à pandemia”, explicou o secretário de Tesouro norte-americano.

Mnuchin disse ainda que, em todos os casos de pedidos de ajuda, será necessário um amplo consenso entre republicanos e democratas, no congresso, para conceder fundos federais.