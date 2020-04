O homem, não residente na região, "encontrava-se em hospitalização domiciliária na cidade do Porto, de onde se evadiu", e segundo a Autoridade de Saúde dos Açores viajou num voo da TAP que saiu de Lisboa com destino a Ponta Delgada, onde aterrou na manhã de domingo.

De acordo com o gabinete de Vasco Cordeiro, o passageiro incorre também "no crime de falsas declarações, punível com pena de prisão até um ano, por, no preenchimento do questionário prévio ao seu embarque para Ponta Delgada, ter referido, desde logo, não provir de zona com transmissão comunitária ativa e não ter tido contato com paciente confirmado com covid-19".

"Incorre ainda no crime de propagação de doença, punível com pena de prisão que pode ir até oito anos, por, sabendo que estava infetado com covid-19, ter viajado e, assim, adotado um comportamento que potenciou a propagação do vírus", lê-se na nota.

O caso está a ser acompanhado pela delegação de saúde concelhia, em articulação com a Autoridade de Saúde Nacional e estão em curso os procedimentos definidos para caso confirmado e de vigilância de contactos próximos.

Até ao momento, já foram detetados nos Açores um total de 70 casos, constatando-se um recuperado e 69 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus, sendo 34 em São Miguel, 10 na ilha Terceira, três na Graciosa, sete em São Jorge, 10 no Pico e cinco no Faial.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil.