No longo plenário que decorreu esta manhã na Assembleia da República, um dos agendamentos foram as apreciações parlamentares de PCP e BE do decreto-lei do Governo que estabelece um regime temporário e excecional de apoio às associações humanitárias de bombeiros no âmbito da pandemia, apresentando estes partidos propostas de alteração e não a cessação de vigência, baixando agora esta discussão à comissão da especialidade.

Presente no debate esteve a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, a qual afirmou que “segundo dados fornecidos pela própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, até ao dia 25 de junho, solicitaram este apoio financeiro 54 associações humanitárias de bombeiros voluntários”.

“E, felizmente, até ao momento, o Governo não tem qualquer informação de que haja associações verdadeiramente em situação de rutura”, contrapôs a governante.

Segundo Patrícia Gaspar, o Governo trabalhou “afincadamente num esforço para, no momento em que os equipamentos de proteção individual escasseavam em todo o mundo, conseguir trazer para os corpos de bombeiros cerca de 670 mil equipamentos de proteção individual estando já a ser preparada uma nova distribuição”.