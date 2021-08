“Foi um fim de semana, na nossa perspetiva, com êxito muito bom, extraordinário. Na vacinação dos 16 e 17 anos, vacinámos 80% desta faixa e, obviamente, iremos continuar a vacinar todos aqueles que faltam”, disse António Lacerda Sales em declarações a jornalistas em Lousada, no distrito do Porto, à margem da inauguração das novas instalações da extensão de saúde de Lustosa, situadas numa antiga escola primária, representando um investimento de 318 mil euros.

Para o secretário de Estado, a adesão dos jovens daquelas idades “foi uma grande lição de maturidade”, sublinhando esperar que “essa lição de consciência cívica e de maturidade se transmita agora também para as faixas mais jovens, dos 12 aos 15, que vão ser vacinadas pela primeira vez nos dois fins de semana subsequentes”.

“Dada esta consciência e esta maturidade da nossa população, [esperamos] que possam também ser dois fins de semana de grande adesão”, reforçou, indicando que o Governo tem já um “bom indicador”, nomeadamente o facto de 150 mil jovens dos 15 e 16 anos já terem feito o seu agendamento, apesar de se estar ainda no início da semana.

“Para além do auto agendamento, teremos também agendamento central e casa aberta, que facilitarão a vacinação destas faixas etárias”, concluiu.