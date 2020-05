“Não estamos a fazer nenhum convite a que as pessoas andem de transporte coletivo, o que estamos é a garantir ao máximo as condições de segurança para que se possa andar no transporte coletivo, para todos quanto disso fazem opção”, afirmou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, no âmbito de uma visita à Central de Comando do Metropolitano de Lisboa, para assinalar o início do plano de desconfinamento devido à pandemia da covid-19.

Pelas 08:00, depois de ver as imagens que controlam o funcionamento do Metro de Lisboa, o ministro, que tutela os transportes públicos, afirmou que “esta é uma manhã ainda com muito poucos passageiros, muito menos passageiros do que é normal”.

“Vemos as imagens das câmaras e ficamos com ‘mixed feelings’ [sentimentos contraditórios]: por um lado, muito satisfeitos, atendendo ao dia de hoje, porque de facto não existe um número muito significativo de passageiros, está tudo a correr bem, mas lembramos bem, sobretudo depois do PART [Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos], o que foi a enorme procura destes mesmos modos de transporte”, declarou o governante.

No entanto, reforçou, o importante hoje era o cumprimento das novas regras nos transportes públicos, inclusive a lotação máxima de dois terços da sua capacidade e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras, devido à pandemia da covid-19, o que “está manifestamente a correr bem”.

“Conseguimos criar condições para que quem não tenha máscara a possa ir comprar, bem como gel desinfetante, como luvas, se for essa a opção das pessoas, por isso a rede de transporte e as empresas estão a dar uma muito boa resposta”, frisou João Matos Fernandes.