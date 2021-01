Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR explica que a detenção do jovem por tráfico de estupefacientes e a elaboração dos 12 autos de contraordenação por violação de medidas implementadas no âmbito do estado de emergência, na vila de Alcains, ocorreu na quinta-feira.

Na sequência de "uma fiscalização tendo em vista o cumprimento das medidas implementadas pelo estado de emergência e o cumprimento do dever geral de recolhimento obrigatório, os militares detetaram movimentações e ruído no interior de uma obra devoluta na via pública", refere a nota.

Ainda de acordo com a GNR, foram identificados seis homens, com idades compreendidas entre os 17 e os 20 anos, "sem justificação legalmente admissível e que se encontravam a consumir bebidas alcoólicas na via pública".

No decorrer das diligências, foi detido o homem de 19 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes e foram apreendidas 40 doses de haxixe.

Foram também elaborados 12 autos de contraordenação por violação do dever geral de recolhimento e por consumo de bebidas alcoólicas na via pública e um auto de contraordenação relacionado com o consumo de estupefacientes, adianta a GNR.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Castelo Branco.