O presidente da Junta (Governo) da Galiza (na fronteira norte com Portugal), Alberto Núnez Feijóo, disse hoje que acredita que, numa questão de “horas ou dias”, provavelmente “este fim de semana", Lisboa concretize as necessidades que tem.

Alberto Núñez Feijóo, confirmou que já tinha oferecido a Portugal a possibilidade de receber pacientes na rede de hospitais da região, mais precisamente no hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo.

O presidente da região da Galiza revelou que já falou há alguns dias com o embaixador de Portugal em Madrid, João Mira Gomes, e que as autoridades de saúde portuguesas estão em contacto com as autoridades de saúde desta comunidade autónoma.

Lisboa "sabe perfeitamente bem que a Galiza é um território que tem estado especialmente unido a Portugal desde há séculos", disse Feijóo.

O chefe do executivo regional da Galiza esclareceu que, em qualquer caso, e depois da resposta do Governo português, antes de se concretizar qualquer tipo de ajuda irá comunicá-la ao Governo central de Espanha e à embaixada portuguesa em Madrid.

O setor da saúde é da competência de cada uma das 17 comunidades autónomas espanholas, mas tudo o que tem a ver com a ajuda internacional passa pelo Governo central, em Madrid.

O Governo espanhol já se ofereceu para ajudar Portugal a lutar contra a falta de meios hospitalares no quadro da pandemia de covid-19.

O contacto inicial foi feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha junto da embaixada portuguesa em Madrid e aguarda agora também por um pedido oficial de ajuda por parte de Portugal, para organizar com as suas comunidades autónomas apoio para aliviar a pressão hospitalar no país vizinho.

“Temos total disponibilidade para ajudar Portugal” a lutar contra a pandemia de covid-19, disse fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol no início da semana à agência Lusa, acrescentando que, assim que se formalize o pedido de apoio, a questão será discutida com as comunidades autónomas do país.

Portugal já recebeu ofertas de apoio da parte da Áustria, para receber doentes com covid-19 no seu território, e a Alemanha já enviou na quarta-feira para Lisboa uma equipa de profissionais de saúde militares.

O Governo regional da Extremadura, outra das comunidades espanholas que fazem fronteira com Portugal, também já ofereceu ajuda através do Ministério da Saúde espanhol, perante a difícil situação sanitária que atravessa o país vizinho, revelou na passada terça-feira o conselheiro regional para a Saúde desta região, José María Vergeles.

A terceira vaga da pandemia colocou Portugal no limite das suas capacidades hospitalares, havendo um total 13.740 pessoas mortas com a doença em 755.774 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.285.334 mortos resultantes de mais de 104,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.