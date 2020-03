"Como órgão de soberania, a Assembleia da República não pode obviamente deixar de funcionar e demitir-se das suas funções, sobretudo neste momento de total urgência", defendeu a segunda figura do Estado, recordando que "se há milhões de portugueses em casa, há milhões a trabalhar para garantir que o país não pare".

A conferência de líderes está marcada para hoje às 19:00 para hoje para discutir "medidas excecionais" a tomar no parlamento face à pandemia do novo coronavírus, "com consequências nos agendamentos previstos".

O número de infetados pelo novo coronavírus subiu para 331, mais 86 do que os contabilizados no domingo, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, divulgado hoje às 12:30, há 2.908 casos suspeitos, dos quais 374 aguardam resultado laboratorial.

Segundo a DGS, há três casos recuperados.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

