"É uma discriminação e uma intolerância que não faz sentido, contra a qual bater-me-ei até às últimas consequências", comentou Nuno Fonseca, em declarações à Lusa, referindo que a "indignação de Felgueiras" já foi comunicada, pelos canais oficiais, ao Governo.

Nos municípios de Felgueiras e Lousada, no distrito do Porto, foram detetados vários casos de novo coronavírus, o que levou a Direção-Geral Saúde (DGS) a determinar o encerramento de todas as escolas e outros espaços públicos e privados, como medida para tentar conter o surto de COVID-19.

Insistindo na "denúncia das situações de discriminação", o autarca de Felgueiras dá como primeiro exemplo o facto de o município de Cantanhede (Coimbra) ter suspendido, na terça-feira, por um período de 15 dias, uma empreitada de requalificação de duas ruas na cidade, pelo facto de alguns trabalhadores serem de Felgueiras.

Disse também haver queixas dos bombeiros de Felgueiras sobre dificuldades no acesso ao Hospital de Penafiel, quando procedem ao transporte de doentes.

À Lusa, acrescentou haver relatos de alunos de Felgueiras aos quais não foi permitido frequentar as aulas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e de munícipes que têm sido confrontados com dificuldades nas suas atividades profissionais, como um empresário que pretendia levantar umas amostras em Barcelos (Braga) e terá sido impedido de o fazer.

Há também a indignação de uma pessoa que exerce a sua atividade fora do concelho e que terá sido convidada pela entidade patronal a não trabalhar nestes dias por ser de Felgueiras.

Anotou, também, haver queixas de dificuldades no atendimento de munícipes em equipamentos de saúde da rede pública na região e em zonas mais afastadas no país.