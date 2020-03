“A Federação Portuguesa dos Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES) lança hoje um apelo a todas as pessoas que habitualmente doam sangue para que “não falhem” e continuem a doar sangue durante estes tempos de contenção social que a pandemia do Covid-19 está a impor, porque o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) está a sofrer uma forte redução no número de dadores, devido a este surto, tendo entrado na terça-feira no nível amarelo de alerta”, apela aquele organismos, em comunicado.

O presidente da FEPODABES, Alberto Mota, sublinha, na nota, que, apesar da situação de alerta do novo coronavírus, “continuam a existir doentes e acidentados a precisar de transfusões”.

“À exceção dos dadores que habitam nas regiões em situação de quarentena, que não devem entrar no espaço de colheita e devem aguardar até à próxima colheita de sangue para fazer a sua dádiva, pois, embora saudável, é possível que um dador infetado e assintomático, pré-sintomático ou com sintomas muito leves, possa acorrer a um local de colheita de sangue pondo em risco os profissionais de saúde e outros dadores”, avisa Alberto Mota.

O risco de transmissão do novo coronavírus, que dá origem à doença Covid -19, através do sangue é atualmente desconhecido, não havendo porém evidências da sua transmissão, lembra.

Ainda que este risco seja desconhecido, Alberto Mota afirma que “não parece haver razões para alarme dado que até agora não foi reportado nenhum caso de transmissão de vírus respiratórios (incluindo coronavírus) por transfusão ou transplantação e as medidas adotadas para a elegibilidade dos dadores de sangue impedem a dádiva de pessoas com manifestações clínicas de infeção respiratória ou febre”.

Em Portugal, estão confirmados 642 casos de infeção pelo novo coronavírus que desencadeia a doença da Covid-19.

Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo.

Coronavírus: qual a origem?