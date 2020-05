É igualmente referenciado um “donativo da APIFARMA no valor de 40.000 mil euros à Associação para o Desenvolvimento do Ensino e Investigação em Microbiologia (ADEIM) da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, destinado a material de diagnóstico, “possibilitando a realização de 3.000 análises e ensaios de diagnóstico do vírus SARS-CoV-2”.

A APIFARMA canalizou também 30.000 euros para a Associação Dignitude, dirigidos a um fundo de emergência especificamente direcionado para o apoio à entrega domiciliária de medicamentos a doentes que “carecem de terapêutica habitualmente de dispensa hospitalar”.

Foram ainda feitos donativos em espécie “de valor superior a 561.000 euros”, em que se enquadram um vídeolaringoscópio, oxímetros, monitores, máscaras, batas de proteção, luvas, antisséticos, entre outros artigos.

O Fundo de Apoio criado pela APIFARMA, com o contributo das empresas farmacêuticas suas associadas, continua aberto e em permanente atualização.

Portugal contabiliza 1.105 mortos associados à covid-19, em 26.715 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado na quinta-feira.

Portugal entrou no domingo em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.