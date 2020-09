São locais por onde passaram pessoas que "tiveram contacto com os positivos", porque "trabalhavam ou, de alguma maneira passaram", realçou, notando que a investigação epidemiológica prossegue e "estão a ser vistos vários locais".

"É provável que, além daqueles que estão identificados, possam aparecer novos locais. Essa é uma preocupação, nomeadamente com a possibilidade, por exemplo, de haver ligação com outros lares", acrescentou.

O primeiro caso de covid-19 detetado no Lar da Quinta da Sizuda foi o de um idoso que foi transportado, na quinta-feira, para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), onde fez o teste à doença, que deu positivo.

Na sexta-feira, foram realizados testes aos restantes utentes e a todos os funcionários do lar, os quais - informou a câmara municipal no sábado de manhã - resultaram em 39 positivos, nomeadamente 29 idosos e 10 trabalhadores.

Fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo apenas confirmou hoje à Lusa a existência de "nove funcionários" infetados.

Todos os utentes e uma funcionária do lar foram avaliados no hospital de Évora e oito dos idosos, dois homens e seis mulheres, com idades entre os 78 e os 91 anos, ficaram internados em enfermaria, de acordo com fonte da unidade hospitalar.

Os restantes 21 utentes do lar infetados com covid-19 e a funcionária do lar não têm critério de internamento, pelo que regressaram temporariamente à instituição.

Uma residência de estudantes da Universidade de Évora vai acolher os utentes do lar infetados com covid-19 e que não necessitam de internamento hospitalar, estando a transferência prevista para terça ou quarta-feira, indicou o autarca.

O presidente da Câmara de Évora já disse que o lar está ilegal porque se localiza numa zona da cidade cujo plano de urbanização não permite a instalação deste tipo de instituições.

Em Portugal, morreram 1.871 pessoas dos 64.596 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.