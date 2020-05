Os anúncios ocorrem quando a Europa leva vários dias de um desconfinamento gradual. As pessoas voltaram aos cinemas em Madrid, ainda que ao ar livre, ao estilo dos anos 1950. E em Inglaterra e Itália foi anunciado o regresso dos campeonatos nacionais a 17 e 20 de junho, respetivamente. A Federação Russa de futebol, no entanto, estabeleceu o regresso do futebol a 21 de junho com espectadores limitados a 10% da capacidade.

A MLS, a Liga de Futebol dos Estados Unidos, autorizou treinos com grupos reduzidos num novo passo para o regresso da competição. Também nos Estados Unidos foi anunciado o cancelamento da tradicional Maratona de Boston. Os seus organizadores propuseram a participação virtual de corredores em todo o mundo.

- Os estragos do vírus -

O Brasil, com mais de 210 milhões de habitantes, totaliza 438.238 casos, embora especialistas estimem que os contágios possam ser até 15 vezes superiores, devido à falta de exames de diagnóstico. Mas não só os óbitos aumentaram. O desemprego também. O Brasil perdeu 4,9 milhões de postos de trabalho no trimestre entre fevereiro e abril, o que implica um aumento de 1,4 pontos percentuais na taxa de desemprego de 11,2% registada no período novembro-janeiro.

O estado de São Paulo anunciou uma reabertura gradual da economia a partir de junho. O vírus alimenta ainda a crise política no Brasil, onde o presidente Jair Bolsonaro minimiza a ameaça da pandemia e ataca os governadores que pedem o confinamento

No Peru, onde presidente e ministros reduziram os seus salários entre 10% e 15%, registaram-se 5.874 novos casos nas últimas 24 horas, com um total de 141.779, incluindo 4.099 óbitos.

Enquanto a Guatemala alerta para o risco de fome em regiões empobrecidas, o Chile enfrenta semanas críticas que mantêm no teto a capacidade dos serviços de saúde após um elevado número de casos que totalizam 86.943, entre eles 890 mortos.

A Colômbia, que regista 822 falecimentos entre 25.366 infetados desde 6 de março, estendeu as medidas obrigatórias de isolamento até 1 de julho, embora com novas exceções para reativar a sua economia desgastada.

- Sombrio e angustiante -

Os Estados Unidos chegaram na noite desta quinta-feira a 101.573 mortos por COVID-19 e lideram com folga a lista, seguidos de Reino Unido (37.460), Itália (33.072), França (28.596) e Espanha (27.118).

"Há dias na nossa história tão sombrios e tão angustiantes que ficam para sempre gravados nos nossos corações como um luto coletivo. E hoje é um desses dias", publicou no Twitter Joe Biden, virtual adversário democrata do presidente republicano Donald Trump nas eleições de novembro.

"A todas as famílias e os amigos dos falecidos, quero estender as minhas sinceras condolências e amor por tudo o que essas grandes pessoas significavam e representavam", disse Trump nesta quinta-feira na mesma plataforma.

Os Estados Unidos não é, no entanto, o país mais afetado em termos relativos, pois regista 303 casos por milhão de habitantes, sendo amplamente superado pela Bélgica, com 808 mortes por milhão, Espanha com 580 e Reino Unido, com 552.

- Desconfinamento e economia -

Trump mantém a pressão sobre governadores e líderes locais para reativar a combalida economia americana, que encolheu 5% no primeiro trimestre e com mais de 40 milhões de pessoas em seguro-desemprego, um nível nunca visto desde a Grande Depressão. Mas o seu principal assessor médico, o imunologista Anthony Fauci, advertiu contra os riscos de um desconfinamento apressado. "Isto é realmente brincar com o destino e procurar problemas", declarou à CNN.

A pandemia atinge sobretudo o estado de Nova Iorque, o segundo mais populoso do país, com um terço dos mortos. O seu governador, Andrew Cuomo, pediu ajuda federal: "Estamos a falar da vida das pessoas (...) Precisam de ajuda de verdade".

O banco Citigroup, enquanto isso, anunciou que planeia reabrir as suas agências em Nova Iorque em julho, com 5% dos funcionários, e as de Londres em junho. A Coreia do Sul, considerada um exemplo do combate à pandemia, anunciou nesta quinta-feira o maior aumento de casos (79) em quase dois meses, razão pela qual o governo decidiu voltar atrás na flexibilização.

- Nissan e Renault -

O panorama é sombrio em todas as regiões. A cada dia são publicados novos dados sobre empresas que fecham unidades ou demitem parte dos seus funcionários. A francesa Renault anunciou a suspensão de 15.000 empregos no mundo, 4.500 dos quais em França.

Enquanto isso, o governo espanhol anunciou o encerramento da fábrica da Nissan em Barcelona, que emprega 3.000 pessoas. O grupo japonês anunciou um prejuízo de 6,2 mil milhões de dólares para o ano fiscal encerrado em março e prevê redução de 20% na sua produção devido à queda da procura.

Assim como a American Airlines nos Estados Unidos, a companhia aérea Easyjet anunciou em Londres a eliminação de 4.500 empregos, 30% do seu pessoal.

A crise recrudesce a situação dos mais vulneráveis. Segundo a ONG Oxfam, a pandemia pode empurrar 500 milhões de pessoas para a pobreza. Um estudo conjunto da Save the Children e da Unicef advertiu que 16 milhões de crianças poderiam cair na pobreza no fim do ano na América Latina e no Caribe.

Neste contexto, cerca de 50 líderes mundiais pediram "resiliência" e "cooperação" depois da pandemia, durante uma videoconferência da ONU à qual assistiram os Estados Unidos, Rússia e China.