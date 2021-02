As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 389 mortes desde terça-feira atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 68.468.

O número de novos casos subiu de terça-feira para hoje de 7.461 para 9.212, e o de mortes baixou de 443 para 389.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha continua a descer, tendo passado de terça-feira para hoje de 236 para 219 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (339), País Basco (274), Aragão (248) e Andaluzia (237).

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 1.056 pessoas com a doença (1.191 na terça-feira), das quais 233 na Catalunha, 212 em Madrid e 176 na Andaluzia.

Por outro lado, baixou para 13.495 o número de pessoas hospitalizadas com a covid-19 (14.169), o que corresponde a 11% das camas, das quais 3.241 pacientes em unidades de cuidados intensivos (3.365), 31% das camas desse serviço.

O Governo espanhol anunciou hoje que vai aprovar nas próximas semanas uma ajuda direta de 11.000 milhões de euros às empresas e trabalhadores autónomos de setores particularmente afetados pela crise económica provocada pela pandemia de covid-19.

O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, fez este anúncio durante o debate parlamentar que teve lugar no parlamento espanhol e em que deu conta da situação atual da pandemia de covid-19 e da aplicação do estado de emergência.

No entanto, o chefe do executivo espanhol não deu quaisquer detalhes específicos sobre a natureza desta ajuda, apesar de vários setores económicos, em particular o turístico, reclamar há meses uma ajuda financeira direta.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.486.116 mortos no mundo, resultantes de mais de 112 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.136 pessoas dos 800.586 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.