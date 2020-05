O rei Felipe VI, juntamente com a rainha Letizia e as suas filhas, a princesa Leonor e a princesa Sofia, todos vestidos de luto, cumpriram um minuto de silêncio às 12:00 (11:00 em Lisboa) diante de uma bandeira nacional a meia haste nos jardins do palácio real da Zarzuela, nos arredores de Madrid.

"Espanha chora os milhares de compatriotas que perdemos durante esta pandemia. Muitos ainda estão a enfrentar a doença. A todos eles, assim como às suas famílias, queremos recordar e mostrar o nosso luto e carinho", segundo uma mensagem enviada pelo soberano espanhol.

Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, também participava numa homenagem silenciosa aos mortos, acompanhado por vários membros do Governo, nos degraus da sede do executivo, no Palácio da Moncloa.

O Congresso dos Deputados (câmara baixa do parlamento) interrompeu a sessão plenária durante um minuto e no Senado (câmara alta), membros e funcionários concentraram-se às portas da instituição.

Numa mensagem lida no início da sessão plenária, a presidente do Congresso dos Deputados, Meritxell Batet, disse que todos os espanhóis se sentiam “órfãos” pelo falecimento de tantos idosos.