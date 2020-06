Até ao momento, foram detetados na região 150 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, estando três casos ativos: estes dois em São Miguel e um na Terceira.

No arquipélago 130 pessoas recuperaram, 16 morreram e uma, um militar que foi diagnosticado nos Açores em 10 de junho, regressou a Portugal continental.

Portugal regista hoje mais seis mortos relacionados com a covid-19 do que na segunda-feira e mais 345 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).