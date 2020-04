Numa nota enviada à agência Lusa, o centro hospitalar afirma que a administração do CHULC não aceitou o pedido de demissão do diretor do serviço, Américo Martins.

O médico Américo Martins “conta com o apoio e tem a confiança do Conselho de Administração, pelo que irá continuar em funções”, sublinha o centro hospitalar.

Avança ainda que não serão transferidos serviços do Curry Cabral para outras unidades do centro hospitalar, nomeadamente para o Hospital Santa Marta.

“Mantém-se o cenário de situação controlada e evolução lenta da pandemia, não se impondo a necessidade de transferir serviços do Curry Cabral para outras unidades do centro hospitalar, como os piores cenários perspetivavam”, adianta o CHULC na nota, ressalvando que estes cenários não podem, no entanto, ser desvalorizados.

Américo Martins disse no passado dia 09 de abril à Lusa que se tinha demitido por ter visto impedida a proposta de reorganização do serviço na unidade, que passava pela criação de dois circuitos independentes para manter os serviços destinados aos doentes oncológicos e transplantados no Curry Cabral, em vez de serem transferidos para o Hospital de Santa Marta.