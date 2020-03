No final de uma visita de cerca de duas horas do primeiro-ministro e da ministra da Saúde a este hospital de Lisboa, uma das unidades de referência para a doença covid-19, Fernando Maltez agradeceu a presença de António Costa e de Marta Temido.

"É um incentivo não só aos profissionais de saúde, mas também aos doentes, saber que há um interesse genuíno em saber como as coisas correm e como o sistema de saúde está a responder a esta pandemia", apontou.

Sobre as questões que os jornalistas tinham colocado ao primeiro-ministro de queixas de falta de material de proteção nas unidades de saúde, Fernando Maltez disse querer "reforçar" as garantias de António Costa.

"Até à data, aqui no serviço não tivemos falta de qualquer tipo de equipamento de proteção individual", disse, acrescentando ainda que "nem se prevê que a curto prazo" possa existir falta de "qualquer equipamento necessário para tratar com segurança" os doentes com covid-19.

No entanto, o diretor do Serviços de Doenças Infecciosas alertou que "não se deve confundir o que é falta com aquilo que deve ser a racionalização dos equipamentos".

"Os equipamentos devem ser utilizados de acordo com as necessidades e não mais do que isso: para uma determinada patologia está indicado um determinado equipamento de proteção individual e não é por se usar equipamento a dobrar que ficamos mais protegidos, antes pelo contrário, corremos mais riscos", disse.

Fernando Maltez repetiu o conselho do primeiro-ministro de que "o mais importante é tentar evitar que surja um número de doentes que exija um número muito elevado de equipamento".