Sem avançar datas e sem especificar que tipo de informação será disponibilizada, Graça Freitas disse apenas que os dados complementares vão começar a ser divulgados “rapidamente”, admitindo a possibilidade de incluírem, por exemplo, informação sobre a evolução dos casos ativos por concelho.

A DGS começou a emitir diariamente um boletim de atualização da situação epidemiológica em Portugal em fevereiro, ainda antes dos primeiros casos confirmados, em 02 de março, à semelhança das habituais conferências de imprensa.

Hoje, o secretário de Estado da Saúde também aproveitou para assinalar que a conferência de imprensa diária acontece há quase três meses no Ministério da Saúde, falando em “longo caminho de atualização de números, esclarecimento de dúvidas, de sensibilização da população para as medidas de proteção e atualização dessas medidas face à proporção do surto” e somando um agradecimento à comunicação social.

“Tem estado sempre aqui, todos os dias. Esteve durante o confinamento, durante a fase de emergência e agora que estamos progressivamente a regressar às nossas rotinas. Obrigado pelo trabalho pelo imprescindível papel desempenhado”, disse António Lacerda Sales.