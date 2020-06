O caso, explica, tratava-se de um estudante que regressou de Coimbra, onde estuda e onde foi testado, tendo sido, inicialmente, considerado um novo caso na Madeira, importado do continente. “Mas hoje a Madeira decidiu que não e, por isso, hoje esse caso contou para Coimbra”, acrescentou.

“Temos de olhar para estes números sempre com estas pequenas diferenças, que têm a ver com a correção do verdadeiro local de residência das pessoas e, de facto, de um dia para o outro há pequenas alterações”, disse, sublinhando que não são erros na informação, mas “afinamentos”.

Sobre a situação epidemiológica na região de Lisboa e Vale do Tejo, Graça Freitas acrescentou ainda que as autoridades da zona oeste estão a detetar pequenos focos, sublinhando que estes estão a ser controlados, através da realização de testes e da identificação dos casos positivos.

Portugal contabiliza pelo menos 1.436 mortos associados à covid-19 em 32.895 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, que sexta-feira foi prolongado até 14 de junho, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório apenas para pessoas doentes e em vigilância ativa e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

Novas medidas entraram em vigor hoje, com destaque para a abertura dos centros comerciais (à exceção da Área Metropolitana de Lisboa, onde continuarão encerrados até, pelo menos, 04 de junho), dos ginásios ou das salas de espetáculos.

Estas medidas juntam-se às que entraram em vigor no dia 18 de maio, entre as quais a retoma das visitas aos utentes dos lares de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais para os 11.º e 12.º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus, monumentos e palácios.

Sábado regressaram as cerimónias religiosas comunitárias enquanto a abertura da época balnear acontecerá em 06 de junho.