No caso do São José, Graça Freitas adiantou que dos 36 pacientes que estavam internados no serviço de Cirurgia, sete testaram positivo para a COVID-19 e foram transferidos para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa, e os restantes estão isolados na enfermaria do serviço.

Entre os 130 profissionais, foram confirmados 10 casos de infeção que estão a recuperar em casa.

No IPO de Lisboa, o surto que dura desde, pelo menos, 17 de junho, mantém-se ativo, mas a situação está controlada e a unidade de saúde continua a testar todos os utentes e profissionais.

“A situação está completamente estabilizada. O surto ainda não foi dado como terminado porque ainda não se passaram os dias suficientes para isso”, explicou a diretora-geral, acrescentando que a política de testes do instituto permitiu testar 238 pessoas, 121 das quais infetadas com o novo coronavírus.

Portugal regista hoje mais duas mortes e 306 novos casos de infeção por covid-19 em relação a domingo, 254 dos quais na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 46.818 casos de infeção confirmados e 1.662 mortes.

Em termos percentuais, nas últimas 24 horas o aumento de óbitos foi de 0,1% (passou de 1.660 para 1.662) e o de casos confirmados 0,7% (de 46.512 para 46.818).