"Um idoso internado numa residência ou num lar não deixa de ser um cidadão português e, portanto, com direito a assistência na saúde, designadamente por parte dos médicos de família e por parte do SNS", frisou o primeiro-ministro.

Depois, António Costa observou que ocorre em múltiplos países o debate em torno da medicalização dos lares e das residências para idosos.

"Num país com a dinâmica demográfica que apresenta, este é um debate tão urgente como útil. Tive a oportunidade de recordar ao senhor bastonário o esforço que o Estado tem feito desde o início desta pandemia da COVID-19 para reforçar as condições financeiras e humanas, tendo em vista que as IPSS, misericórdias e mutualidades façam ainda melhor trabalho", defendeu.

Neste ponto, o primeiro-ministro fez então uma alusão indireta ao surto de COVID-19 num lar de Reguengos Monsaraz, salientando que "nunca se deve confundir a árvore com a floresta, seja na atuação dos lares, seja na atuação dos médicos ou do Estado".

"As prioridades do Governo passam pelo desenvolvimento da rede de cuidados continuados integrados e pelo desenvolvimento dos programas de assistência domiciliária para diminuir o grau de institucionalização", acrescentou.