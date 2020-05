António Costa fez este anúncio da verba de dez milhões de euros para a conferência de doadores – 1,55 milhões do Governo e 8,45 milhões de euros de empresas privadas e instituições – montante que se destina a acelerar o desenvolvimento da vacina e tratamentos da doença, durante uma sessão que se realizou na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Com esta iniciativa, a Comissão Europeia “tem como objetivo reunir esforços de governos, empresários, fundações e cidadãos da União Europeia para recolher 7,5 mil milhões de euros”.

Esses 7,5 mil milhões de euros, segundo a Comissão Europeia, destinam-se “a acelerar o desenvolvimento, a produção e o acesso equitativo a vacinas, diagnósticos e tratamentos” da covid-19.

No início da sua intervenção, perante uma plateia com alguns dos maiores empresários e banqueiros nacionais, António Costa agradeceu a resposta ao seu apelo para haver uma participação relevante de Portugal na conferência de doadores desta tarde.

“Em nome dos dez milhões de portugueses, logo à tarde vamos participar com dez milhões de euros no esforço europeu para a resposta global no combate à covid-19″, declarou o líder do executivo.