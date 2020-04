Em vários estados norte-americanos, ao longo dos últimos dias, milhares de pessoas manifestaram-se a favor da reabertura rápida da economia dos Estados Unidos, apoiando os pedidos feitos por Trump para que os governadores iniciem o fim das medidas de contenção e pedindo a demissão de Fauci, por este especialista contrariar esses apelos.

Hoje, Anthony Fauci, que tem sido um dos principais conselheiros de Trump no combate à pandemia, alertou para os riscos de um regresso demasiado rápido a situações anteriores às medidas de confinamento e de distanciamento social.

“A menos que controlemos o vírus, a recuperação económica real não irá acontecer”, disse hoje Anthony Fauci, numa entrevista a um programa televisivo matinal, referindo-se aos argumentos da necessidade urgente de reabertura da economia.

Fauci disse mesmo que um fim excessivamente rápido das medidas de contenção poderá ter efeitos contraproducentes, prejudicando a recuperação económica, por falta de confiança dos consumidores.

O especialista diz que as pessoas estão a atribuir ao vírus a responsabilidade por problemas económicos que não podem ser atribuídos à pandemia, repetindo as críticas que tem feito sobre as medidas políticas de terminar de forma abrupta as medidas de contenção.

Nos Estados Unidos registaram-se até agora mais de 750.000 casos de contaminação com covid-19 e morreram mais de 40.000 pessoas.