Atualmente, apenas estão fechadas cerca de uma centena de escolas nas regiões onde foram detetados surtos endémicos (Vale de l'Oise e Morbihan) afetando cerca de 45 mil alunos. Em casos pontuais, outras escolas também fecharam, mas são casos isolados e espalhados um pouco por todo o país.

Em declarações à Franceinfo, William Dab, antigo diretor-geral da Saúde em França, afirmou que não faria sentido fechar todas as escolas. "Fechar todas as escolas, hoje, em França, não faz qualquer sentido e só desestabilizaria a vida do país", referiu, salvaguardando que isto não significa que no futuro a medida não venha a fazer sentido.

Para os alunos que ficam em casa, o trabalho da escola não acaba. A educação em França já recorre a plataformas digitais e o que tem vindo a acontecer é um reforço da comunicação através dessas mesmas plataformas entre alunos e professores. Também o ensino à distância foi reforçado e pode ser alargado a todo o território nacional caso haja necessidade.

O Governo espanhol considera que, por enquanto, não é necessário tomar medidas mais radicais, como o encerramento de escolas decidido em países como a Itália, para conter a expansão do novo coronavírus.

O ministro da Saúde, Salvador Illa, disse hoje em Bruxelas que a Espanha está "preparada para enfrentar" cenários como o italiano, mas acrescentou que, por enquanto, esta situação não existe.

"Neste momento, em Espanha não estamos a contemplar este cenário, mas também não podemos excluí-lo", respondeu o ministro a uma pergunta sobre a possibilidade de haver “outras Itálias” na Europa.

Illa insistiu que a Espanha está "em fase de contenção" e que, com exceção de uma vintena de casos, em relação a todos os outros sabe-se como o vírus foi transmitido, havendo no país mais de 300 infetados e cinco vítimas mortais.

No Estado norte-americano da Califórnia foi decretado nesta quarta-feira o estado de emergência, depois do registo de 50 casos de infeção e uma morte.

Após a declaração do governador Gavin Newsom, o Departamento de Educação da Califórnia (CDE) manteve a posição de que o risco de contágio para a população é baixo e confirmou à Lusa que "não há registo de encerramentos de escolas públicas" devido ao novo coronavírus.

O gabinete do CDE referiu, no entanto, que "várias escolas privadas", que não estão dependentes do organismo, encerraram por precaução. A Healdsburg School no condado de Sonoma e a Menlo School no condado de San Mateo são duas das que fecharam, num número ainda muito reduzido de encerramentos de curta duração no Estado.

O CDE não tem autoridade para ordenar a suspensão das aulas, sendo que as decisões são tomadas pelas agências de saúde e distritos escolares de cada condado. Estes estão a ser aconselhados pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) a seguirem um guia interino que faz recomendações diferentes para as escolas em comunidades onde ainda não foram registados doentes com Covid-19 e aquelas onde isso já aconteceu.

Dezoito Estados norte-americanos têm infeções confirmadas e Washington regista a maior mortalidade, com 70 pacientes infetados e onze mortos. O governador Jay Inslee proclamou o estado de emergência e muitas escolas encerraram, com o distrito escolar de Nortshore (área metropolitana de Seattle) a fechar todas as escolas durante as próximas duas semanas.

Em Nova Iorque, onde o número de casos confirmados duplicou para 22 esta quinta-feira, os distritos escolares de Mount Vernon e Hastings-on-Hudson encerraram as escolas até à próxima semana e há mais de 2700 pessoas em quarentena. No Oregon, o governo reportou o encerramento da escola primária Forest Hills por alguns dias e a sua reabertura na quinta-feira.

O CDC recomenda a implementação de medidas rigorosas de higienização e a preparação de planos de contingência para aulas 'online’, no caso de ser necessário fechar as escolas. Todavia, muitos distritos escolares dizem não ter meios para o fazer.

Foi o que indicou o distrito unificado de Pasadena Sul num comunicado enviado quarta-feira: "Tal como a maioria dos distritos escolares, o SPUSD não tem a infraestrutura ou recursos humanos para suportar um programa de ensino em casa de qualidade ou ambiente de ensino à distância para todos os alunos".

Em muitos distritos escolares, em especial nas zonas rurais, há uma porção significativa de alunos sem computadores ou internet em casa, o que invalida a implementação de ensino ‘online’. A suspensão das aulas também deixaria muitos alunos com situações familiares precárias sem acesso a refeições gratuitas ou a preço reduzido, hoje garantidas pelas escolas. É o caso de metade dos alunos em Baltimore, Maryland.

O encerramento de escolas provocaria ainda grandes dificuldades para os pais dos alunos num país onde a rede de apoios é fraca e muitos trabalhadores não têm direito a baixa médica nem férias pagas, podendo colocar em risco os seus empregos.

Na China, epicentro do novo coronavírus, o encerramento de escola, entre outros espaços públicos, foi decido pelas autoridades e o novo normal é agora o ensino à distância, aproveitando as possibilidades da Internet.

O ensino é uma das principais ocupações para expatriados na China, mas milhares de professores estrangeiros foram aconselhados, no mês passado, pelas respetivas universidades e escolas, a voltarem aos seus países, numa altura de dúvidas face à propagação do novo coronavírus.

O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo aumentou para 98.123, das quais morreram 3.385, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France-Presse (AFP), com dados atualizados às 09:00 de hoje.

Relativamente às estatísticas mais recentes do Covid-19, a AFP, citando fontes oficiais, diz que, no total, foram registadas 613 novas contaminações e 39 mortes desde o último balanço, às 17:00 de quinta-feira.

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, teve 80.552 casos, incluindo 3.042 mortes. Entre as 17:00 de quinta-feira e as 09:00 de hoje foram anunciadas 143 novas infeções e 30 novas mortes no país.

Depois da China, o país mais afetado pela epidemia, surgem a Coreia do Sul (6.284 casos, incluindo 196 novos, 42 mortes), Itália (3.858 casos, 148 mortes), Irão (3.513 casos, 107 mortes) e França (423 casos, incluindo 46 novos, sete óbitos).

A Ásia registava às 09:00 de hoje um total de 88.344 casos (3.101 mortes), a Europa 5.701 casos (161 mortes), o Médio Oriente 3.757 (110 mortes), Estados Unidos e Canadá 194 casos (11 mortes), Oceania 64 (2 mortes), América Latina e Caribe 34 pessoas infetadas e África 29 casos do novo coronavírus.

Este balanço da AFP foi elaborado com dados recolhidos junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Portugal, de acordo com a Direção Geral da Saúde, tem nove casos confirmados de Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, e os casos suspeitos registados pelas autoridades aumentaram para 147.

Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o coronavírus (COVID-19) em Portugal e no mundo.

