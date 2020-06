“As notícias são boas. Estiveram 14 internadas, à data estão cinco e apenas uma está em cuidados intensivos”, disse Graça Freitas, na conferência de imprensa diária de atualização dos dados referentes à covid-19.

No dia 25 de maio, a Direção-Geral da Saúde indicou que estavam internadas 14 crianças no Hospital Dona Estefânia com covid-19, duas das quais em cuidados intensivos com doenças crónicas graves.

Graça Freitas avançou que se mantém nos cuidados intensivos uma dessas crianças.

A diretora-geral da Saúde disse também que “houve uma evolução favorável nesta última semana” e metade das crianças com covid-19 seguidas no Hospital Dona Estefânia recuperaram da doença.

Duas semanas após a reabertura das creches, Graça Freitas afirmou que não foi reportada qualquer “situação anómala”, ressalvando que “nem todas as crianças” regressaram.