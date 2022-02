Os testes de PCR são considerados mais precisos e sensíveis para detetar o coronavírus, mas os resultados podem demorar algumas horas. Outros testes mais rápidos são menos confiáveis.

Cientistas da Universidade Fudan de Xangai afirmam que encontraram uma solução. Num artigo revisto por especialistas e publicado na segunda-feira na Nature Biomedical Engineering, a equipa da universidade afirma que o seu sensor, que usa microeletrónica, analisa o material genético da mostra sem a necessidade de passar pelo laboratório.

Durante os testes, a equipa obteve mostras de 33 pessoas infetadas pelo coronavírus em Xangai e que também foram submetidas a exames de PCR. Os resultados apresentaram uma coincidência "perfeita" entre as duas metodologias.

No total, o estudo testou o novo método num total de 54 pessoas, incluindo pacientes com febre mas sem coronavírus e voluntários da área de saúde. Nenhum deles apresentou fum also positivo, segundo a equipa de cientistas.

Os cientistas afirmam que uma vez desenvolvido, este tipo de teste poderá ser usado em diversas situações, como aeroportos, instalações de saúde ou "inclusivamente dentro de casa".