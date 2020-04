Contudo, destes, apenas 43 são situações ativas, registando-se o mesmo número de recuperados, com um doente hospitalizado devido ao agravamento da sua condição de saúde.

Sobre a cadeia de transmissão identificada na freguesia de Câmara de Lobos, a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, esclareceu, no mesmo dia, que o número de casos positivos associados é de 31, sete dos quais importados, na sequência de viagens às regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do norte do país, e 24 de transmissão local.

As autoridades de saúde já realizaram 503 testes a pessoas relacionadas com esta cadeia, identificada desde o dia 17 de abril, incluindo profissionais de saúde e os 105 utentes e colaboradores do lar de idosos junto ao complexo habitacional Nova Cidade, onde surgiu o foco de contaminação.

Neste bairro, situado perto do centro de Câmara de Lobos, residem cerca de 600 pessoas, que estão também a ser testadas, não havendo para já registo de mais casos positivos. Foram já realizadas ações de desinfeção dos espaços comuns.

"Não nos parece que seja necessário continuar com esta cerca sanitária", afirmou, na quarta-feira, o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, sublinhando, no entanto, que "a covid-19 ainda não está erradicada” da Região Autónoma da Madeira.

Portugal regista 989 mortos associados à covid-19, mais 16 do que na quarta-feira, e 25.045 infetados (mais 540), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Comparando com os dados de quarta-feira, em que se registavam 973 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,6%.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 227 mil mortos e infetou quase 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Cerca de 908 mil doentes foram considerados curados.