De acordo com o governante, a linha SNS 24 continua a ser “uma das principais portas de entrada” do Serviço Nacional de Saúde e está a receber, em média, cerca de 7.000 chamadas, mantendo-se a tendência para a estabilização nas últimas semanas, quer no número de chamadas, quer nos tempos de resposta, que são inferiores “a um minuto”.

A Linha de aconselhamento psicológico, por seu lado, já permitiu o atendimento de cerca de 9.500 chamadas, mil das quais efetuadas por profissionais de saúde.

“Está a funcionar desde o dia 01 de abril e atende, em média, cerca de 233 chamadas diárias”, afirmou Lacerda Sales durante a conferência de imprensa diária para atualizar informação relativa à pandemia de covid-19.

A linha funciona com 64 psicólogos, que tiveram formação específica para o efeito, nomeadamente para intervenção psicológica em situação de crise.