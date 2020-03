Segundo Luís Pinheiro, as suas análises ao sangue e o exame ao tórax não acusaram nada, mas, na terça-feira, foi surpreendido por um telefonema a informar que o teste ao novo coronavírus tinha dado positivo, até contra-análise, e pediram-lhe para ficar isolado.

“Estou em teletrabalho, num quarto com casa de banho, e a minha mulher (que afinal não estava infetada) é que vai tratando de mim de longe. Estou bem, não tenho febre, nem nada, a única coisa que tenho é uma tristeza muito grande pelo chorrilho de mentiras e pelo aproveitamento político que há à volta disto”, lamentou.

Desde o regresso de Madrid, Luís Pinheiro reuniu com os presidentes de Junta, no final da semana passada, e com Borges da Silva e os coordenadores dos vários setores da Câmara, na segunda-feira de manhã (o teste foi feito à tarde).

“Eu continuei a trabalhar - e continuo, embora em teletrabalho -, porque estando com a parte da ação social tinha que andar no terreno a ver as necessidades das pessoas”, justificou.

Borges da Silva contou à Lusa que “houve uma reunião com os presidentes de Junta para lhes dar conta do acionamento do plano de emergência municipal e do conjunto de medidas que estavam a ser tomadas” e que Luís Pinheiro “estava a preparar a resposta que a Câmara tinha que dar, de retaguarda social, aos casos de diagnóstico positivo”.

Segundo o autarca, no que respeita aos coordenadores, na segunda-feira houve três reuniões do plano de contingência “com vista a definir as medidas que estavam pedidas relativamente a cada um dos setores da Câmara”, mas “com as mesmas pessoas”.

As cerca de 25 pessoas que participaram nas reuniões em que esteve Luís Pinheiro encontram-se em quarentena, incluindo ele próprio, os sete presidentes de Junta, os coordenadores e os adjuntos, acrescentou.

Borges da Silva sublinhou que, “nos últimos 15 dias, a Câmara tem estado praticamente a trabalhar em teletrabalho e, portanto, no edifício multiúsos não estava praticamente ninguém e no edifício da Câmara estavam seis a oito pessoas”.

Apesar disso, e “para dar confiança aos restantes trabalhadores e aos munícipes”, hoje será feita “uma desinfeção profunda da Câmara e do pavilhão multiúsos”, acrescentou.