Num comunicado que atualiza as informações relativas ao grau de risco de disseminação da doença e às medidas que os países europeus devem tomar, o ECDC (sigla em inglês) diz que é importante nesta fase o distanciamento social para interromper as cadeias de transmissão do vírus, prevenir a futura disseminação, reduzir a intensidade da epidemia e travar o aumento de casos.

As medidas sugeridas servem ainda para permitir que os sistemas de saúde se preparem para lidar com o aumento de doentes.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Além da suspensão de eventos que permitam grandes aglomerados de pessoas – tendo em consideração a dimensão do evento, a densidade de ocupação do espaço e se é ou não confinado a um espaço fechado -, o ECDC recomenda às empresas medidas de distanciamento social como o teletrabalho, a suspensão de reuniões e o cancelamento de viagens não essenciais.

O encerramento de escolas é igualmente recomendado, tendo em conta a incerteza quanto à transmissão da doença pelas crianças, a necessidade de cuidados diários nas creches e o impacto da doença nos trabalhadores nestes estabelecimentos.

O ECDC sublinha ainda que a incerteza quando à evidência sobre a transmissão da doença por parte das crianças pode potenciar o aumento da transmissão aos avós, mais vulneráveis e com maior risco.

Refere que o risco de transmissão da doença (Covid-19) é moderado a elevado nos países europeus e recomenda igualmente cordões sanitários de áreas residenciais com altos níveis de transmissão da doença.

A organização frisa a importância de garantir que a população está ciente da seriedade que a doença exige e da necessidade de mais disciplina e solidariedade para aplicar medidas pessoais mais restritas de higiene, etiqueta social (tossir para o braço).

“O envolvimento da comunidade e a aceitação de medidas rigorosas de distanciamento social implementadas são fundamentais para atrasar e reduzir a disseminação adicional”, alerta.

O ECDC avisa ainda que a prevenção da doença nos hospitais e nas unidades de cuidados continuados é uma prioridade para reduzir a procura de serviços de saúde espacializados, como as camas de cuidados intensivos, salvaguardar a população vulnerável de surtos severos da infeção, proteger profissionais da saúde que prestam cuidados à população e minimizar a exportação de casos para outras unidades.