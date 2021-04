O Pavilhão B daquele parque, local onde decorrerá a vacinação, foi apetrechado com uma sala de preparação, nove postos de vacinação e zonas de recobro, para que os vacinados sejam monitorizados nos 30 minutos seguintes à toma da vacina.

Além de estacionamento automóvel, foi definido um corredor especial para cidadãos com mobilidade reduzida, bem como para pessoas acamadas, “para que possam ser vacinadas sem que tenham de sair da viatura em que se desloquem ao Parque de Feiras e Exposições de Aveiro”.

O processo de vacinação é coordenado por Pedro Almeida, diretor do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga (ACES-BV), em articulação com a delegada de Saúde de Aveiro, e uma equipa técnica do ACES-BV.

“A Câmara de Aveiro disponibilizou o Parque de Feiras e Exposições de forma gratuita, assumindo os custos diretos de adaptação do espaço, instalação de mobiliário, equipamento e sinalética, com um investimento direto a este nível de cerca de 11 mil euros”, revelou a mesma fonte.

A instalação do Centro de Vacinação foi preparada para vacinar professores e pessoal não docente no último fim de semana, o que não aconteceu devido à decisão do Ministério da Saúde de adiar por uma semana a operação “Ensino Seguro”.

Com a ativação do Centro de Vacinação do Município de Aveiro, vão ser desativados os polos de vacinação do auditório da Junta de Freguesia de Santa Joana, e de São Bernardo da USF Arte Nova (Oliveirinha / São Bernardo).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.937.355 mortos no mundo, resultantes de mais de 135,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.918 pessoas dos 827.765 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.