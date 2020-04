"Esta é mais uma medida que se enquadra no esforço desenvolvido pela Câmara Municipal no combate à esta pandemia em estreita articulação com as diversas entidades da saúde, tendo conseguido reunir as condições necessárias para agora se avançar com a realização dos testes em todas as instituições e lares durante esta semana", pode ler-se num comunicado da autarquia.

Gonçalo Rocha, o presidente do município, diz ser "absolutamente fundamental a realização destes testes, especialmente para serenar os idosos, os seus familiares, as equipas das instituições e a comunidade em geral".

"Juntos, com calma, sensatez e civismo, será possível vencer esta luta", assinala o autarca.

Portugal regista 785 mortos associados à covid-19 em 21.982 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 23 mortos (+3%) e mais 603 casos de infeção (+2,8%).

Das pessoas infetadas, 1.146 estão hospitalizadas, das quais 207 em unidades de cuidados intensivos, e o número de doentes curados aumentou de 917 para 1.143.